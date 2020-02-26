МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Московский офис одного из крупнейших в мире онлайн-магазинов eBay начнет управлять командами компании в 200 странах и территориях, сформировав, таким образом, новый регион — High Potential Global Emerging markets (развивающиеся рынки с высоким потенциалом), говорится в сообщении компании.

В новый регион войдут Скандинавия, Восточная и Южная Европа, страны СНГ, Ближний Восток и Африка, которые уже были под управлением московского офиса. К ним также присоединятся Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная и Латинская Америка.

Основными задачами новой команды станут: улучшение покупательского опыта на платформе; развитие экспортных продаж локальных продавцов eBay; а также внедрение специальных инструментов для экспортеров, уже используемых в России.

Илья Кретов, оставаясь главой офиса в России, будет руководить международной командой с присутствием в офисах eBay в Сан-Франциско, Шанхае, Сингапуре, Мехико и Тель-Авиве. "Сегодня внутри компании происходят структурные перемены и формирование такого региона обусловлено схожестью рынков e-commerce в этих странах, с основным упором на кросс-бордер", — прокомментировал новации он.

Как отмечается в сообщении, реорганизация позволит ускорить запуск глобальных инициатив eBay по всему региону к 2021 году. В первую очередь речь идет о логистических решениях и программе прямых платежей Payments, которая даст возможность проводить транзакции через разные платежные системы прямо на сайте eBay. Продавцы при этом смогут получать зачисления сразу на банковский счет.

"Нашей задачей станет максимально усовершенствовать опыт, как продавцов, так и покупателей в этих странах на платформе eBay. Улучшить функционал маркетплейса практически по всему земному шару – максимально амбициозная задача. Однако это показывает огромное доверие головного офиса нашей команде и подтверждает правильность выбранной стратегии развития кросс-бордерной торговли", — отметил гендиректор eBay на развивающихся глобальных рынках.

eBay Inc. — один из крупнейших мировых игроков в сфере электронной коммерции, включает в себя платформы Marketplace и Classifieds. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. В 2019 году валовый объем продаж, осуществленных через eBay, достиг 90 миллиардов долларов.