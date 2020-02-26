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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Выручка Mail.ru Group по МСФО в четвертом квартале 2019 года выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 25,62 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Там отмечается, что данные по выручке представлены без учета быстрорастущих бизнесов в сферах транспорта и e-commerce. Чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 17,6% — до 5,671 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 0,7% — до 9,798 миллиарда рублей.

Выручка от рекламы в четвертом квартале 2019 года увеличилась на 24,6%, до 11,319 миллиарда рублей по сравнению с 2018 годом. Выручка от MMO-игр выросла на 9,5% и составила 7,781 миллиарда рублей. Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) увеличилась на 6,9%, до 4,36 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим годом. Доходы от прочих сервисов в четвертом квартале 2019 года выросли на 62,9% до 2,16 миллиарда рублей в годовом исчислении.

Выручка компании в 2019 году выросла на 22,4% по сравнению с 2018 годом и составила 87,07 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании за 2019 год выросла на 3,8% по сравнению с предыдущим годом, до 15,649 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в 2019 году вырос на 19,6% и составил 29,752 миллиарда рублей. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 13,736 миллиарда рублей.

У Mail.ru Group есть потенциал ускорения роста выручки, однако это потребует дополнительных инвестиций в развитие технологий и расширение линейки продуктов, отмечает группа. Компания планирует укреплять экосистему, в том числе, за счет увеличения эффективности перекрестных продаж и более тесной интеграции проектов компании. Центром экосистемы станет "ВКонтакте". Планируется закрепить роль соцсети как главного российского суперприложения, повысить вовлеченность аудитории старше 30 лет, инвестировать в контент-платформу (включая видео и музыку), обмен сообщениями, Mini Apps и другие направления.

В 2020 году компания продолжит фокусироваться на рекламных продуктах и технологиях, а также стимулировать потребление контента. Усилия будут сосредоточены на повышении эффективности рекламы, в том числе за счет расширения рекламной сети и привлечения новых рекламодателей из сегментов малого и среднего бизнеса и офлайн-ритейла.