ЛОНДОН, 26 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский банк Virgin Money, входящий в холдинг Virgin Group бизнесмена Ричарда Брэнсона, планирует сократить 500 сотрудников и закрыть 22 отделения в Великобритании с целью снижения расходов, сообщила кредитная организация.

Ожидается, что сокращения коснутся филиалов, расположенных в городе Норвич, где в 2018 году банк приобрел кредитные организации Clydesdale и Yorkshire Banking Group.

Помимо сокращения сотрудников и закрытия 22 офисов, банк планирует также объединить 30 отделений, находящихся неподалеку друг от друга.

Virgin Money предоставляет стандартные банковские услуги в Великобритании, обслуживая клиентов в 166 отделениях по всей стране.