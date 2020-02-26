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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Вопрос листинга Mail.ru на Московской бирже может быть решен в 2020 году, окончательного решения совет директоров пока не принял, сообщил управляющий и финансовый директор Mail.ru Group Мэттью Хаммонд в ходе телефонной конференции.

"Как мы и сказали, совет директоров активно рассматривает этот вопрос, у нас нет окончательных решений со стороны совета", — сказал он, отвечая на вопрос, принял ли совет директоров компании решение по листингу или же пока рассматривает такую возможность.

"Мы сообщим рынку о том, когда это (листинг — ред.) проведем. Я думаю, что это что-то, что стоит ожидать, если мы все же решим проводить, в ближнесрочной перспективе, то есть это точно мероприятие 2020 года", — добавил он.

Ранее в среду Mail.ru Group (MRG) сообщила, что ее совет рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, о решении будет объявлено позже.

В пресс-службе MRG поясняли, что случае листинга на Московской бирже компания сможет привлечь множество розничных инвесторов, институциональные инвесторы компании смогут получить выгоду от более высокой ликвидности.

Mail.ru Group в начале ноября 2010 года провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Объем размещения составил 32,93 миллиона обыкновенных акций (более 16%) в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), цена была установлена на верхней границе диапазона на уровне 27,70 доллара за ценную бумагу, в результате стоимость продаваемого на бирже пакета составила 912,04 миллиона долларов.