МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Продолжительность вспышки коронавируса может негативно сказаться на доходах платежных систем Mastercard и Visa, хотя в настоящее время кредитные профили обеих компаний устойчивые, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в феврале Mastercard сообщила, что из-за распространения коронавируса компания может не достичь намеченных ранее показателей выручки в текущем году, по новому прогнозу рост выручки может составить 9-10% в годовом выражении, что на 2-3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза. Компания указала, что коронавирус оказывает влияние на сектор зарубежных поездок и рост объемов трансграничной электронной торговли.

"Хотя вспышка коронавируса является негативной по кредитам для Mastercard и Visa из-за своего влияния на международные поездки в ближайшей перспективе, обе компании сохраняют очень сильные кредитные профили… Когда первоначально вспышка коронавируса была в основном ограничена Китаем, мы ожидали, что потенциальное влияние на Mastercard и Visa будет относительно незначительным из-за ограниченного (хотя и растущего) присутствия компаний на внутреннем рынке КНР. Тем не менее, поскольку в последнее время вирус, как представляется, все больше распространяется в другие страны, его негативное влияние на международные поездки усиливается", — пишут эксперты агентства.

Moody's указывает, что сектор международных поездок играет важную роль для Mastercard и Visa, поскольку трансграничные сборы и доходы от транзакций составляют значительную часть от общих доходов обеих компаний. Этот вклад оценивается в примерно 30-40% от общего дохода.

"С кредитной точки зрения, мы в настоящее время считаем, что пересмотр прогноза (по выручке Mastercard — ред.) скромный. Если вспышка будет продолжительной, возможно более значительное влияние на доходы и прибыли", — говорится в документе.

В то же время, по мнению агентства, компании обладают значительной финансовой гибкостью и могут изменять стратегию по распределению капитала, чтобы поддерживать свои кредитные показатели, при необходимости.