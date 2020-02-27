ВАШИНГТОН, 27 фев /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы в среду на закрытии биржи либо уменьшили падение, либо коррекционно росли, свидетельствуют данные торгов.

Такая динамика последовала за более чем 3% обрушением биржевых индексов по итогам двух предыдущих торговых сессий подряд.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.01 местного времени (0.01 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,44%, до 26960,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив продемонстрировал рост на 0,20%, до 8983,715 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,17%, до 3123,01 пункта.

Ситуация на рынке напрямую зависит от комментариев властей и экспертов по распространению коронавируса. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918 человек, скончались 43 человека.

Инвесторы также обратили внимание на статистику. Продажи новостроек в США в январе выросли на 7,9%, до 764 тысяч. Показатель оказался значительно выше прогноза аналитиков, ожидающих роста на 3,5%.