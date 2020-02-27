МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рубль снижается против доллара и евро, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры и, в частности, рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 22 копейки — до 65,69 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 42 копейки — до 71,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром теряет 1,5% — до 52,02 доллара за баррель по марке Brent.