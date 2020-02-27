МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 USD США — Выступление президента США Трампа

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2019) -0,4% -2,8% (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки

 

 

 

 
8:00 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия

 

 

 

 
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,1% 1,1%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль) 1,1% 0,8%
13:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа

 

 

 

 
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,94%

 

 
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь) -0,1% 0,2%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь) 2,4% -1,5%
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 2,1% 2,1%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2019) 1,5% 1,4%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 210 тыс 212 тыс
16:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2019) -9,9 млрд канад. долл -9 млрд канад. долл
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь) -4,9% 2,2%
19:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
23:30 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.02) 562,4 млрд долл (на 14.02)

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB EVRAZ — финансовая отчетность по МСФО за 2П2019/2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB EVRAZ — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2020, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 