МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рубль в четверг слабеет на фоне бегства инвесторов от рисковых активов из-за опасений по поводу распространения коронавируса по планете. Евро растет сильнее на фоне укрепления европейской валюты на форексе в направлении 1,095 доллара и уже торгуется по 72 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск повышался на 33 копейки, до 65,80 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 72 копейки, до 71,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг евро дорожал до 72,005 рубля – максимума с сентября прошлого года.