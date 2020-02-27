МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), слегка дорожают только расписки "Норникеля", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 1,73%, до 6,64 доллара, "Лукойла" — на 1,76%, до 93,78 доллара, "Новатэка" — на 1,82%, до 156,7 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 1,17%, до 6,71 доллара, "Газпром нефти" — на 3,64%, до 33,05 доллара.

Цена расписок ВТБ опускалась на 1,05%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 1,49%, до 15,08 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,52% — до 23,82 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличивалась на 0,06%, до 33,32 доллара, "Северстали" — опускалась на 0,67%, до 13,41 доллара, НЛМК — на 2,04% до 20,65 доллара.

GDR "Магнита" снижались в цене на 0,85%, до 12,02 доллара, "Ленты" — на 4,32%, до 2,77 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,37%, до 5,4 доллара.