МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на 1,5% и более, инвесторы продолжают обращать внимание на рост числа зараженных коронавирусом в Европе, опасаясь пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,54%, до 6934,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,55%, до 5593,92 пункта, а немецкий DAX — на 1,72%, до 12556,43 пункта.

Европейские индексы продолжают свое снижение на фоне роста числа зараженных коронавирусом в Европе. Так, участники рынков обратили внимание на сообщения СМИ о том, что число заразившихся коронавирусом в Германии приблизилось к 30. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2 790, скончались 44 человека.

На фоне этого трейдеры с беспокойством оценивают последствия вируса для мировой экономики. Так, акции крупнейшего в мире производителя пива, AB InBev, дешевеют на 7,6% после прогноза о негативном влиянии коронавируса на его будущие показатели. А бумаги британского рекламного агентства WPP упали более чем на 15% после публикации финансовых результатов за четвертый квартал, в которой компания также указала на возможность ухудшений для её бизнеса в связи с вирусом.

"Ситуация на рынках будет усложняться со следующей недели, потому что каждая новая порция экономических данных будет более четко отражать экономическую ситуацию в мире", — сказал агентству Рейтер аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell).