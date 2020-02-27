МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Московская биржа планирует 2 марта 2020 года начать тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций сначала по 25 наиболее ликвидным бумагам из индекса Мосбиржи, а в конце мая запустить торги на вечерней сессии, говорится в сообщении площадки.

"Второго марта 2020 года Московская биржа начинает тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций, запуск которой запланирован на конец мая 2020 года. Вечерние торги акциями будут проводиться с 19:00 до 23:50 мск. На начальном этапе будут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса Мосбиржи. До конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции из индекса Мосбиржи (39 акций)", — уточняется в сообщении.

В вечернее время торги будут проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов, говорится в сообщении. Операции РЕПО в период вечерней сессии проводиться не будут, уточняется там же.

Московская биржа приглашает всех участников торгов принять участие в тестировании.

"Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками", — отмечается в сообщении.