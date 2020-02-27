МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг вечером ускорили темпы падения и снижаются на 3% на росте опасений за мировую экономику, которая находится под давлением ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.32 мск британский индекс FTSE 100 падает на 2,82%, до 6846,29 пункта, французский CAC 40 — на 2,93%, до 5517,7 пункта, а немецкий DAX — на 2,81%, до 12413,79 пункта. Минутами ранее все три индекса снижались более чем на 3%.

Инвесторы продолжают оценивать риски замедления мировой экономики на фоне дальнейшего распространения коронавируса, которое приобретает масштабы пандемии. Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, перевозок и туризма.

В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии — почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.

"На прошлой неделе рынки осознали, что вспышка намного хуже, и теперь оценивают реальное влияние вируса на экономику", — отметил стратег Rabobank Филипп Марей (Philip Marey), чье мнение приводит агентство Рейтер.