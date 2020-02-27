МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, доллар уже по 66 рублей — впервые за пять месяцев.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.55 мск повышался на 51 копейку до 65,98 рубля, курс евро — на 1,98 рубля до уровня 72,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар обновил максимум с сентября 2019 года, поднявшись до 66,01 рубля, евро – тоже с сентября 2019 года — до 72,41 рубля.

Западноевропейские биржевые индексы теряют 3,1-3,4% на фоне опасений по поводу последствий распространения коронавируса по миру. Стоимость нефти марки Brent снижается на 3,1%, до 51,16 доллара за баррель.