МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в четверг на 4%, а стоимость марки Brent опускается ниже 51 доллара за баррель, что является минимумом с 26 декабря 2018 года, на фоне распространения коронавируса по всему миру, что может оказать давление на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,86%, до 50,8 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,76%, до 46,41 доллара за баррель. Минутами ранее цена WTI падала более чем на 5%, до 46,18 доллара за баррель.

Новости по коронавирусу продолжают оказывать давление на котировки. Резкий рост числа зараженных коронавирусом увеличивает опасения относительно мировой пандемии. Это, в свою очередь, может нанести ущерб мировой экономике и ударить по спросу на нефть.

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире и вторым по величине ее потребителем. Основатель и генеральный директор KKM Financial Джефф Килбург (Jeff Kilburg), чье мнение приводит телеканал CNBC, считает, что все текущие прогнозы относительно спроса на нефть обрушились. "Поскольку Китай является одним из крупнейших потребителей в мире, неясное воздействие коронавируса ведет к падению (цен — ред.)", — заявил Килбург.

В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии — почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.