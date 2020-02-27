МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рубль в четверг ускорил снижение к основным валютам на фоне резко ухудшившейся внешней конъюнктуры, евро уже по 73 рубля — впервые за пять месяцев.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.35 мск повышался на 91 копейку, до 66,38 рубля, курс евро — на 1,73 рубля, до уровня 73,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар обновил максимум с сентября 2019 года, поднявшись до 66,42 рубля, евро – тоже с сентября 2019 года — до 73,08 рубля.