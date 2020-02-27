МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером ощутимо снижается против доллара и в два раза быстрее – к евро на фоне существенного укрепления европейской валюты на форексе в район отметки 1,1 доллара.

Риски признания коронавируса пандемией ведут к паническим настроениям на мировых торговых площадках. Курс российской валюты обновляет минимумы с сентября прошлого года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.35 мск повышался на 91 копейку, до 66,38 рубля, курс евро — на 1,73 рубля, до уровня 73,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар обновил максимум с сентября 2019 года, поднявшись до 66,42 рубля, евро – тоже с сентября 2019 года — до 73,08 рубля.

РУБЛЬ В ПАНИКЕ

Рубль падает против доллара и в два раза быстрее к евро, отыгрывая мощный рост европейской валюты на форексе в район 1,1 доллара.

Игроки опасаются, что США недостаточно серьезно оценивают коронавирусную опасность. Кроме того, евро получает поддержку от данных о повышении в феврале индекса настроений в экономике еврозоны до 103,5 пункта (максимум с мая 2019 года) против январских 102,6 пункта.

Рубль остается под давлением панического бегства инвесторов от риска на мировых рынках. Американские и западноевропейские фондовые индексы вечером теряют порядка 4%. Инвесторы опасаются развития пандемии коронавируса в мире. В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии — почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.

Рынок нефти на этом фоне падает вечером более чем на 4%, в район 50,5 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю более чем на 1-2%. Рублевая цена нефти упала в район уровня 3,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В четверг на рынках сохраняется повышенная напряженность, связанная с вирусными угрозами, отмечает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Нефтяные котировки приближаются к отметке 50. В результате рубль продолжает слабеть в условиях рыночного risk-off. Ожидаем, что в пятницу рубль может продолжить постепенное ослабление в диапазоне 65,5-66,5 рубля за доллар. С окончанием налогового периода российской валюте будет все тяжелее противостоять нарастающему внешнему давлению", — добавил он.

Рубль находился вблизи нынешних уровней всего полгода назад на фоне обострения торговой войны между США и Китаем — в конце августа 2019 года, отметил Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"В марте давление на рубль вновь немного ослабнет, так как цены на нефть в феврале были ниже, чем в январе, что сократит объем покупок валюты Минфина в рамках бюджетного правила", — добавил он.