МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне рисков распространения коронавируса, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против РФ, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37% — до 2915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.

Почти два года назад, 6 апреля Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. Рынок акций в России 9 апреля резко отреагировал на данное событие. Тогда к закрытию индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.

"Более сильное падение российских индексов произошло 9 апреля 2018 года из-за объявления американских санкций. Сейчас мы наблюдаем бегство инвесторов из рисковых активов на фоне угрозы распространения коронавируса по всем регионам, что способно привести к глобальной рецессии", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".