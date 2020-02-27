МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Платежная система PayPal ухудшила прогноз по росту выручки в первом квартале 2020 года на 1 процентный пункт из-за вспышки коронавируса, теперь компания ожидает показатель по нижней границе диапазона в 4,78-4,84 миллиарда долларов, говорится в релизе компании.

Как отмечает компания, коронавирус COVID-19 оказал негативное влияние на международную электронную коммерцию. "Теперь мы ожидаем, что выручка за первый квартал 2020 года будет ориентировочно в нижней границе нашего прошлого диапазона в 4,78-4,84 миллиарда долларов", — сообщила компания.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что продолжительность вспышки коронавируса может негативно сказаться на доходах платежных систем Visa и Mastercard.

При это ранее в феврале Mastercard понизила прогноз по выручке в текущем году на 2-3 процентных пункта. По новому прогнозу рост выручки может составить 9-10% в годовом выражении.