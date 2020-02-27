МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Работа мобильного банка ВТБ после сбоя в четверг восстановлена, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что клиенты ВТБ испытывают проблемы при входе в мобильное приложение банка.

"Работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена в 19.30 мск. Приносим нашим клиентам извинения за возникшие сегодня неудобства", — сообщили в пресс-службе банка.

Как отмечается в сообщении, банк проводит масштабную IT-трансформацию и стремится к минимизации ее негативных последствий для клиентов.

"Мы делаем все возможное, чтобы создать удобную и надежную IT-инфраструктуру, которая будет работать бесперебойно: это наша стратегическая цель", — добавили в пресс-службе.