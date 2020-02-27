МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ожидает снижения объема продаж легковых автомобилей в текущем году на 3,6%, до 87 миллионов единиц, при этом в Китае сокращение продаж составит 5%, говорится в релизе агентства.

"Мы прогнозируем сокращение продаж легковых автомобилей на 3,6% в 2020 году до 87 миллионов единиц против 90,3 миллиона единиц в 2019 году. Пересмотр главным образом связан с нашими ожиданиями относительно продаж в Китае, снижение которых теперь прогнозируется на уровне 5%", — сообщает агентство.

При этом S&P ожидает восстановления продаж автомобилей в Китае в 2021 году в диапазоне в 2-3%. В США, Европе и других частях мира в 2020 году ожидается снижение продаж на 3%.

Агентство также отметило, что нарушение цепочки поставок, связанное со вспышкой коронавируса может оказать негативное влияние на производство, хотя производственные мощности в Китае начинают восстанавливаться.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.