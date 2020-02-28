МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Сбербанк уже в текущем году начнет выпускать регулярную статистику для государственных органов управления, при чем будет предоставлять ее гораздо быстрее официальных источников, сообщил РИА Новости вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

Сегодня Сбербанк имеет значительную долю рынка в платежах юридических и физических лиц, что дает ему возможность создавать репрезентативную экономическую аналитику по многим направлениям, отметил вице-президент кредитной организации.

"Большой потенциал мы видим для государственного управления. У нас очень часто госорганы приходят с вопросами, сколько у нас иностранных или иногородних туристов и сколько они тратят денег, как развиваются экономические связи между регионами, или как чувствует себя малый бизнес. Мы можем дать такие данные в значительно большей детализации и гораздо быстрее официальных источников. Планируем выходить с первой регулярной статистикой уже в этом году", — рассказал Карташов.

Уже сейчас у банка есть проект, в рамках которого его дочерняя компания "Технологии отраслевой трансформации" делает потребительские панели, которые исследует потребительский рынок не только в целом по стране, но и в разрезе до региона и конкретного города. "Спрос на такую аналитику очень высокий. Сейчас мы работаем над технологией, которая позволяет регулярно такие данные считать и отдавать клиентам", — добавил он.

"Мы считаем, что это будет большое изменение для потребительского рынка прежде всего. И особенно для малого бизнеса, у которого вообще нет доступа к качественным маркетинговым данным", — уверен вице-президент Сбербанка.