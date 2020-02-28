МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Основной индекс японской биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу упал на 3,2% и продолжает снижение, свидетельствуют данные торгов.

К 3.15 мск он на фоне опасений по распространению коронавируса снизился до 21237,0 пункта.

Всего Nikkei 225 за неделю непрерывного падения с 20 февраля (торговался на уровне 23479,15) потерял более 9%.