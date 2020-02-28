МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Сбербанк в настоящее время с помощью искусственного интеллекта выдает 18% всех оборотных кредитов крупному и среднему бизнесу, в будущем намерен перевести на такую технологию 90% всех оборотных кредитов, заявил РИА Новости вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

"Для того, чтобы по технологии с применением искусственного интеллекта выдавать кредиты крупному и среднему бизнесу, мы использовали глубокое обучение на графах платежей Сбербанка…. Эту технологию мы тиражируем — сейчас уже более 18% кредитов на финансирование оборотки выдается по такой технологии, и наша цель — перевести в такой формат 90% оборотных кредитов", — сообщил он.

Для масштабирования технологии понадобится время и выполнение ряда условий. Вице-президент Сбербанка отметил, что подобная технология созревает два-три года, за которые банк должен собрать данные за достаточный период и посмотреть, как работают модели и как ведут себя кредиты с точки зрения просрочки. После этого модель предстоит еще дообучать.

Карташов пояснил, что в основе технологии лежит нейросеть, которая учитывает платежи не только клиента, но и его экономического окружения и принимает решение о выдаче кредита. Решение поступает клиенту в течение семи минут после подачи заявки. Он добавил, что с помощью такой технологии оборотный кредит может стать практически транзакционной услугой, такой же простой, как обычный платеж.

"Но, естественно, пока рано говорить о внедрении такой технологии для инвестиционных кредитов — там требуется анализ бизнес-планов, качественная экспертиза проекта клиента. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время там будут внедряться такие технологии", — добавил он.