ПЕКИН, 28 фев — ПРАЙМ. Основные индексы фондовых бирж Китая вслед за американскими котировками показывают значительное падение на фоне опасений распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Ранее биржи США показали рекордное падение после небольшой коррекции в среду ведущие фондовые индексы по итогам торговой сессии в четверг вновь обрушились более чем на 3-4%. Основные индексы Европы закрыли торги в четверг снижением более чем на 3%, американские биржи. Японская биржа на открытии упала более чем на 3%.

К 11.34 (6.34 мск) основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,37% — до 2890,56 пункта.

Индекс Шэньчжэньской фондовой биржи Shenzhen Component потерял 4,44%, упав до 11150, 02 пункта.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял 2,6% и составил 26082,57 пункта.