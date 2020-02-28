МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу падают более чем на 3% на опасениях распространения коронавируса и его влияния на состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.05 мск британский индекс FTSE 100 падает на 3,15%, до 6582,25 пункта, французский CAC 40 — на 3,33%, до 5312,69 пункта, а немецкий DAX — на 3,84%, до 11892,31 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ростом числа случаев заражения новым коронавирусом по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных коронавирусом за пределами КНР превысило 3470, скончались 54 человека. Организация также сообщила, что коронавирус COVID19 может перерасти в пандемию.