МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает усиленно снижаться, евро подскочил выше 74 рублей впервые с 29 августа, следует из данных Московской биржи. Игрокам на фондовом рынке советуют "пристегнуть ремни"

Отечественная валюта теряет сильнее к европейской, чем к доллару, на фоне ее роста на международном валютном рынке форекс.

Курс евро расчетами "завтра" на 11.23 мск пятницы рос на 1,57 рубля — до 74,11 рубля (поднимался до 74,15 рубля), курс доллара — на 1,21 рубля, до 66,22 рубля (уже поднимался до 67,128 рубля).

На форексе евро растет к доллару на 0,24% — до 1,1025 доллара.