МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.48 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 4,79%, до 6,1 доллара, "Лукойла" — на 5,32%, до 86,16 доллара, "Новатэка" — на 8,66%, до 140,2 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 6,51%, до 6,1 доллара, "Газпром нефти" — на 4,31%, до 31,05 доллара.

Цена расписок ВТБ опускалась на 5,94%, до 1,28 доллара, Сбербанка — на 5,08%, до 14,03 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 9,43% — до 21,38 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 4,66%, до 30,61 доллара, "Северстали" — на 4,68%, до 12,52 доллара, НЛМК — на 5,12%, до 19,09 доллара.

GDR "Магнита" снижались в цене на 6,28%, до 10,71 доллара, "Ленты" — на 5,06%, до 2,49 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 7,8%, до 4,82 доллара.