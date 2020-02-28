МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля падает на 2-3% и снизился к уровням с начала января 2019 года в паре с долларом и к мартовским минимумам в паре с евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.43 мск пятницы рос на 1,61 рубля — до 67,63 рубля, курс евро — на 2,18 рубля, до 74,72 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,75% — до 49,79 доллара за баррель.

"Внешний фон остается крайне неблагоприятным для всех валют на развивающихся рынках. Азиатские фондовые площадки закрылись в глубоком минусе, европейские индексы акций падают в среднем на 3% и более, фьючерсы на акции в США торгуются в минусе. Панику на финансовых рынках поддерживают сообщения о распространении коронавируса за пределами Китая", — говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В то же время рубль в пятницу заметно опережает основных "коллег" по развивающимся рынкам по отрицательной динамике, добавляет эксперт.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

С начала торгов российская валюта оказалась под сильным давлением на фоне бегства инвесторов из рисковых активов.

На этом фоне доллар пробил отметку в 67,5 рубля – максимум с начала января 2019 года. Евро уже подскакивал до 74,43 рубля – максимума с марта 2019 года.

"Обвал чисто панический. Вероятно, те, кто держался до последнего, веря в укрепление рубля, сегодня сдались. Как правило, после подобного поведения рынок, как минимум, берет паузу, поскольку все, кто хотел купить, это сделали. Возможно, в последующем это станет точной разворота, а может консолидацией перед дальнейшим ростом — всё будет зависеть от развития эпидемии вируса", — считает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

Вероятно, более сильное падение рубля, чем других валют развивающихся рынков связано с тем, что дополнительное давление на нацвалюту оказывает нисходящая динамика котировок нефти, а также обострение ситуации в Сирии, считает Кравченко.

Последний фактор даже может быть ключевым для резкого падения рубля, так как именно в периоды геополитического обострения рубль несет гораздо большие потери, чем другие валюты развивающихся рынков на фоне общего бегства от риска.

Основная причина ослабления рубля — рост оценочных рисков, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Банки регулируют долю валютных активов в соответствии с рыночными показателями уровня рисков. Один из важнейших таких признаков для сравнительно низко монетизированных развивающихся экономик – это соотношение процентных ставок. Поэтому, отмечавшаяся в последние недели слабая реакция рыночных процентных ставок на снижение ключевой ставки ЦБ РФ воспринято рынком как негативный сигнал для рубля", — поясняет он.

По-видимому, в последние дни начали срабатывать ордера стоп-лосс (биржевая заявка трейдера с установлением определенного уровня ее исполнения с целью ограничить убытки – ред.) по длинным позициям в рублях, и это усилило эффект от указанной ситуации, добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Осин ожидает на следующей неделе продолжения негативной динамики рубля.

Пара доллар-рубль способна в моменте достигнуть уровня 68 рублей, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Однако среднесрочный потенциал ослабления рубля остается ограниченным из-за его быстрого снижения, произошедшего в последние дни, добавляет он.