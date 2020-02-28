МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций второй день подряд повергается сильнейшим распродажам на фоне страхов инвесторов из-за распространения коронавируса, основные индексы Мосбиржи теряют порядка 5-7%, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

На фоне распродаж по широкому спектру активов индекс РТС опустился ниже 1300 и ушел к минимумам с конца августа, индекс Мосбиржи падал до 2744,18 пункта – минимума с октября 2019 года.

Индекс Мосбиржи к 13.39 мск падал на 4,68% — до 2779,48 пункта, индекс РТС – на 6,06%, до 1302,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,23 рубля – до 67,24 рубля, курс евро — на 1,62 рубля, до 74,16 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,02% — до 50,17 доллара за баррель.

"На рынках продолжает развиваться паника, порождённая страхами глобальной рецессии на фоне возможной пандемии коронавируса. Очаг распространения обнаружен в США, и это уже повышает риски рецессии в американской экономике. Кроме того, отвесное падение рынков Азии, Европы и США могло стать причиной дефицита ликвидности крупных зарубежных финансовых структур, что ещё больше усиливает давление на активы развивающихся рынков", — комментирует ведущий аналитик АО "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Падают котировки сырьевых контрактов, слабеют валюты развивающихся стран, добавляет он.

Усиление падения также может быть связано с автоматическим выполнением ордеров на фиксацию потерь по позициям с плечом, также обращает внимание аналитик.

На глубину снижения российского рынка влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке 50 долларов – минимума с конца 2018 года – и могут уйти еще ниже, в диапазон 45-50 долларов, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Медвежьи настроения на нашем рынке усиливает напряженность геополитического фона, связанного как с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе, так и с активизацией санкционной риторики Запада", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", обвалились более чем на 12% после новостей о судебных слушаниях в отношении Олега Тинькова.

Ранее в пятницу пресс-служба группы "Тинькофф" сообщила, что Тиньков в настоящее время участвует в судебных слушаниях, инициированных службой внутренних доходов США, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов. Слушания назначены на февраль-апрель текущего года. При этом в группе напомнили, что Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Ситуация не затрагивают ни одну из компаний группы "Тинькофф", подчеркнули в группе.

Также в лидерах снижения – бумаги "Мечела" (префы упали на 8,63%, обыкновенные акции – на 9,3%), акции "Алросы" (-9,31%), "Интер РАО" (-7,82%), ММК (-7,67%), депозитарные расписки "Ленты" (-7,33%), а также акции АФК "Система" (-7,16%), ПИКа (-6,62%) и акции "Аэрофлота" (-6,41%).

В числе растущих бумаг оказались акции "Протека", которые поднимаются на 0,1%.

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок активно рос в течение прошлого года, игнорируя многие риски. Однако на текущий момент все эти риски актуализировались. Нефть уже пытается упасть ниже 50 долларов за баррель Brent, капитал в страхе убегает в валюты фондирования, игнорируя какие-либо фундаментальные данные", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".

Тем не менее, если у инвесторов есть свободные денежные средства, то текущая ситуация является почти "подарком финансовых богов" для открытия долгосрочных позиций, добавляет он.

С учетом того, что информационный фон вокруг COVID-19 сохраняется негативным, а котировки нефти и мировые биржи погружены в "красную зону", Дейнека из "БКС Премьер" ожидает сохранения понижательного движения российских индексов.