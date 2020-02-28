События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 марта
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (февраль)
|45,4
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|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2019)
|7,1%
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|3:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2019)
|-0,8%
|-3,5%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль)
|51,1
|45,7
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|48,5
|48,9
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|48,9
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|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|51,1
|51
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|47,8
|47,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|49,1
|49,1
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|51,9
|51,9
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|51,9
|50,8
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль)
|46,6
|46,6
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль)
|47,2
|50,5
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (февраль)
|47,9
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|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2019
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|RUB
|Детский мир — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2019
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|12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY)
|RUB
|Детский мир — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ГАЗ — СД (вопросы подготовки ВОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200228/831000529.html