МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в пятницу вечером снижается всё более ускоряющимися темпами, достигая 1,3% по сравнению со вчерашним закрытием, в то время как инвесторы предпочитают наиболее "надёжные" активы, к которым на валютном рынке относится иена, на фоне увеличения числа зараженных коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск курс доллара к иене падает до 108,17 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,58 иены. Курс евро к доллару снижается при этом до 1,0969 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0998 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 98,55 пункта.

Трейдеры с нарастающим опасением продолжают следить за распространение коронавируса в мире. На этом фоне они предпочитают доллару более надежную иену.

В Китае число зараженных уже превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее — 2,3 тысячи человек, в Иране показатель достиг 388, в Италии — 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии и Азербайджане.

"У нас нет причин для стабилизации. Каждые полчаса или около того мы получаем новый заголовок о закрытии какой-либо фабрики или о новом случае в стране, в которой такого еще не было", — отметил агентству Рейтер валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow).