МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. АФК "Система" продлила программу обратного выкупа акций до 31 декабря 2020 года, говорится в сообщении компании.

"Программа продлевается до 31 декабря 2020 года (включительно), остальные параметры Программы остаются неизменными. На 28 февраля 2020 года 100%-ная дочерняя компания АФК "Система" выкупила 120,6 миллиона акций на сумму 1,6 миллиарда рублей", — уточняется в сообщении.

АФК "Система" 17 сентября 2019 года запустила buy back на 3 миллиарда рублей, в рамках которой предполагается выкуп до 300 миллионов обыкновенных акций корпорации. Планировалось, что программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу. Выкупленные акции будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.