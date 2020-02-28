МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль перед выходными продолжил валиться в район многомесячных минимумов.

Панические настроениям на мировых торговых площадках из-за коронавируса резко сократили спрос на валюты развивающихся экономик, в том числе и на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.21 мск повышался на 1,26 рубля, до 67,27 рубля, курс евро — на 1,42 рубля, до уровня 73,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар обновил максимум с января 2019 года (67,65 рубля), евро – с марта 2019 года (74,74 рубля).

За неделю доллар прибавил более 3 рублей (4,7%), евро – около 4,5 рубля (6,5%).

РУБЛЬ В ПАНИКЕ

Рубль существенно падает вечером против доллара и евро, отыгрывая паническое бегство инвесторов от риска на мировых рынках. Американские и фондовые индексы вечером теряют 2,4-3,5%. Мировые площадки демонстрируют падение, аналогичное обвалу кризисного 2008 года, когда катализатором финансового кризиса стало фиаско рынка облигаций в США, за которым последовало банкротство одного из столпов американской финансовой системы — банковского конгломерата Lehman Brothers.

Рынок нефти на этом фоне падает вечером на 3,8%, до 49,78 доллара за баррель сорта Brent.

Напряженная обстановка вокруг сирийского Идлиба, где 27 февраля погибли 33 военнослужащих армии Турции, а ранения получили более 30 человек, добавляет нервозности на российский рынок.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 1,9% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сказать, когда рынки развернутся, конечно, не сможет никто, рассуждает Евгений Жорнист из компании "Альфа Капитал".

"Триггером для этого могут быть, например, заметные улучшения в поступающих данных по коронавирусу — отсутствие новых очагов заражения в течение некоторого времени, снижение темпов роста количества зараженных, увеличение количества выздоравливающих. Кроме того, это может быть информация о получении вакцины или заявления монетарных властей о новых денежных вливаниях", — добавил он.

Пока же паника не достигла своего апогея, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В условиях столь высокой неопределенности мы можем увидеть попытки рынков восстановиться. Однако в перспективе ближайшей недели обвал фондовых площадок может не только возобновиться, но и усилиться. В этой связи мы ожидаем, что движение курса рубля в понедельник будет определяться масштабом бегства инвесторов от риска. Прогнозируем движение курса в широком диапазоне 66,5-69 рублей за доллар в зависимости от изменений уровня рыночного risk-off", — добавил он.

В краткосрочной перспективе курс будет колебаться в коридоре 67-68 рублей за доллар и в диапазоне 74-75 рублей за европейскую валюту, оценил Иван Марков из ИК "Иволга Капитал".