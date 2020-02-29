МОСКВА, 29 фев /ПРАЙМ/. Россияне в 2019 году допустили просрочку по каждому третьему микрозайму — доля таких займов по итогам года достигла 36,6%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Доля просроченной задолженности по выданным российскими микрофинансовыми организациями займам в прошлом году выросла на 1,3 процентного пункта и достигла 31,3% от всей суммы портфеля микрозаймов. Портфель по итогам прошлого года вырос на 18% — до 144 миллиардов рублей.

Чаще всего просрочку по микрозаймам допускают в Чукотском АО, где просрочено 68% всех взятых займов в микрофинансовых организациях. В Московской области и Республике Тыва данный показатель достигает почти половины (45%) от всех микрозаймов. В Москва и Ярославской области показатель просроченной задолженности находится на уровне в 41%.

При этом президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев сообщил РИА Новости, что рост просроченной задолженности в прошлом году как по сумме, так и по числу "плохих" займов можно назвать минимальным. По его мнению, это свидетельствует о том, что компании смогли научиться точно оценивать платежеспособность клиентов, за счет чего на рынке нет массовых дефолтов.

"Рынок МФО всегда был и остается высокорискованным, поэтому если для банков 30% — это очень высокий уровень, то для рынка МФО этот показатель не вызывает такого беспокойства. Традиционно долги МФО принято считать "быстрыми", и начинать работать с ними необходимо уже с первого дня возникновения просроченной задолженности. Если в первый месяц вернуть в график платежей удается более 35% заемщиков, то спустя три месяца – лишь 10-15%", — отметил он.