МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в марте коррекционного повышения фондовых индексов РФ и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 2,2% и на 3,4% до 2849 и 1344 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent подскочит на 3 доллара в район уровня 53 долларов за баррель, курс евро на форексе останется около 1,1 доллара, стоимость золота вырастет на 100 долларов до 1675 долларов за тройскую унцию, инфляция составит 0,3% в месяц, оценивают эксперты.

Курс доллара снизится на 80 копеек до 66,2 рубля, евро – на 1 рубль до 73 рублей, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В марте основным фактором для рынков продолжит оставаться ситуация с распространением коронавируса, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Однако если раньше основное внимание было сосредоточено на Китае, то теперь инвесторы следят за ситуацией в других странах, которые могут стать новыми эпицентрами распространения инфекции, добавляет он.

"При этом изменить ситуацию в отсутствии существенных подвижек в борьбе с инфекцией — фактором, который сдерживает продажи, могут действия регуляторов. Вливания ликвидности и другие шаги по стимулированию экономик отдельных стран и регионов будут способствовать стабилизации ситуации на рынках. В этой связи внимание инвесторов будет обращено на заседания ЕЦБ и ФРС, которые своими действиями могут способствовать активизации покупок", — говорит аналитик.

Поводом для дальнейшего ухудшения может стать публикация первых статистических данных по Китаю за февраль, по которым инвесторы будут пытаться оценить масштаб потерь, которые понесла вторая экономика мира, обращает внимание Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Он также отмечает, что поддержку нефтяным котировкам, снизившимся в феврале, может оказать ОПЕК+. "Вероятность более глубокого снижения добычи нефти по итогам встречи в начале марта только возрастает из-за падения цен. Так Саудовская Аравия уже анонсировала снижение добычи на один миллион баррелей в сутки", — добавляет он.

Пока ситуация с коронавирусом выглядит панической, но не катастрофической: в 2019 году большинство активов и валют продемонстрировали значительный рост, который требует коррекционного движения, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Главный вопрос – выльется ли текущая ситуация в реализацию мирового кризиса? При текущем наборе факторов и ожидания – едва ли. У фондовых индексов в запасе есть еще 15-20% потенциала снижения, при достижении которого ситуацию можно будет назвать кризисной. Сейчас же это скорее похоже на умеренное по глубине коррекционное снижение", — оценивает он.

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" полагает, что в течение месяца ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться. "Рынки более всего боятся неопределённости, а позитивных новостей о вирусе поступает крайне мало. СМИ не приводят информацию о выздоровлении пациентов, о методах лечения и т.д. В марте можно ждать запуск такой компании с целью сокращения общественной паники, тем более, что риски вирусной угрозы реально преувеличены", — считает он.

Единственной надеждой рынков остается Федеральная резервная система США, однако, активные действия со стороны американского центрального банка возможны лишь в случае, если рынки провалятся значительно сильнее, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Дополнительным негативным фактором для акций может стать усиление позиций Берни Сандерса по итогам мартовских праймериз и кокусов (собрание сторонников политических партий – ред.), включая супервторник, 3 марта, когда партии могут определиться с кандидатами в президенты, добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В сложившихся обстоятельствах Зварич из Промсвязьбанка ожидает сохранения высокой волатильности на рынках.

"При этом в первой половине месяца давление на рисковые активы будет преобладать, а ближе к его концу, на фоне действий мировых Центробанков, покупки могут активизироваться, что приведет к восстановлению рынков выше уровней февральского закрытия", — говорит он.

Так, в рамках марта индекс Мосбиржи может отступить в район 2650 пунктов с последующим восстановлением выше 2800 пунктов, считает эксперт.

"Март может стать месяцем достижения рынками условного "дна" наметившейся коррекции, спровоцированной распространением коронавируса в мире. Спрогнозировать ее глубину проблематично, поскольку ситуация вне Китая сейчас развивается в практически непредсказуемом формате. Однако при умеренно негативном сценарии потенциал снижения российских индексов от текущих уровней в марте составляет 7-12%", — полагает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Для российского рынка специфическими факторами в обозримой перспективе останутся геополитические риски в Сирии, а также санкционные угрозы, также указывает аналитик.

"Если ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль, отскок рынков может быть достаточно сильным, однако исходя из текущих тенденций, в ближайшие недели страхи будут существенно сильнее жадности", — добавляет он.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

В марте давление на рубль снизится: как минимум, Минфин вновь сократит покупки валюты в рамках бюджетного правила, поскольку в феврале цены на нефть были ещё ниже, чем в январе, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Кроме того, при дальнейшем ослаблении рубля можно ожидать приостановки покупки валюты Центробанком для поддержания макроэкономической стабильности. При улучшении ситуации на рынках курс может столь же быстро вернуться к значениям около 64-65 рублей за доллар", — добавил он.

У рубля есть хорошие шансы для коррекционного отскока вверх, курс может вернуться в диапазон 65-66 рублей за доллар в ближайшие пару недель, оценивает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"При этом в среднесрочной перспективе курс доллара сможет снизиться и до 65 рублей, если текущая оценка рисков от коронавируса окажется чрезмерной, что выглядит вероятным", — добавил он.

Цена на нефть удержится в коридоре 50-60 долларов за баррель Brent, а паника по поводу коронавируса будет краткосрочной, рассчитывает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Курс доллара, вероятнее всего, вернется в диапазон 63-64 рубля, оценил он.

Активные действия ОПЕК+, вероятно, позволят стабилизировать цены на нефть, однако март обещает быть весьма волатильным, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Давление на сырьевые рынки сохранится, ограничивая пространство маневра для Банка России. Глубокая девальвация может добавить к инфляции несколько десятых процентного пункта, кроме этого, негативным фактором является рост доходности ОФЗ, несмотря на их высокую реальную доходность", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Претендентами на коррекцию вверх в марте будут наиболее перепроданные секторы нефти и газа, металлургии, потребления, полагает Кочетков из "Открытие Брокер".

На предстоящей неделе отчеты за 2019 год опубликуют "Детский мир", "Русгидро", Московская биржа, "Ростелеком", Polymetal, "Аэрофлот", напоминает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

До конца месяца еще отчитаются "Алроса", "Лукойл", Х5, "Русал", "Русагро", "Юнипро" и другие, добавляет он.