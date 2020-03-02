МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.

Попов в январе говорил, что не менее десяти российских компаний обдумывают проведение в текущем году первичного размещения акций (IPO), при этом 3-4 из них смогут его организовать.

"С несколькими эмитентами сейчас работаем. Но сроки, конечно, потребуют дополнительного обсуждения ввиду возросшей волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса. Листинг этих компаний планируется на Московской бирже", — прокомментировал он вопрос о возможности IPO российских компаний в 2020 году.

При этом он отметил, что в целом российские компании рассматривают для IPO российскую и американскую площадки. "Размеры сделок варьируются, в среднем, от 250 до 500 миллионов долларов. В качестве площадок для размещения рассматриваются как Московская биржа, так и NASDAQ. Мы в диалоге со всеми кандидатами, но по понятным причинам не можем раскрывать детали", — заключил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.