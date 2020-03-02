МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Инвестиционные облигации являются отличным инструментом для начинающих инвесторов, поскольку сочетают в себе защиту капитала и возможность получения повышенного дохода, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы считаем, что инвестиционные облигации – это прекрасный продукт для "входа на рынок" новых инвесторов, сочетающий в себе защиту капитала и возможность получения ими повышенного дохода, зависящего от динамики рыночных активов", — сказал он.

Зампред правления Сбербанка отметил, что на фоне снижения ставок по вкладам и роста финансовой грамотности россияне все активнее инвестируют на фондовом рынке.

"Мы продолжаем наблюдать рост активности индивидуальных клиентов на фондовом рынке. Это связано и с продолжением тенденции снижения ставок по классическим депозитным продуктам банков, и с благоприятной конъюнктурой рынка ценных бумаг, и с повышением уровня финансовой грамотности населения", — указал Попов.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в феврале сообщила, что рублевые вклады в банках по-прежнему остаются привлекательными для россиян, несмотря на снижение ставок. При этом она тогда отметила, что у россиян растет интерес и к другим инструментам, в частности, фондовому рынку.

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