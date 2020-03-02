МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ипотека для самозанятых, появившаяся в Сбербанке в конце прошлого года, является востребованной: уже подано 860 заявок на сумму более 1,47 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Анатолий Попов. В Сбербанке рассказали, какой инструмент подойдет начинающим инвесторам

Сбербанк в конце прошлого года запустил ипотеку для самозанятых на готовое и строящееся жилье, гараж и загородную недвижимость. Ипотеку могут оформить в настоящее время только зарегистрировавшиеся в специальном сервисе банка для самозанятых. В настоящее время число пользователей сервиса составляет около 65 тысяч человек.

"Что касается уже действующих продуктов, например, ипотеки для самозанятых, то мы видим, что продукт востребован – на текущий момент по ипотеке для самозанятых поступило 860 заявок на общую сумму более 1,47 миллиарда рублей", — сказал зампред правления Сбербанка.

По его словам, банк в настоящее время продолжает изучать потребности клиентов и потенциальных самозанятых и впоследствии планирует расширять продуктовую линейку для самозанятых и тех, кто работает с ними.

Зампред правления Сбербанка считает, что распространить режим самозанятых следует на всю Россию. "Для самозанятых это способ увеличить количество клиентов, ведь теперь они могут легально выдавать им чеки, работать с юрлицами и открыто размещать рекламу своего бизнеса, не опасаясь налоговой. И обеспечить такую возможность необходимо всем желающим, независимо от территории их проживания", — уверен Попов.

С начала 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД), или так называемый налог для самозанятых. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. С 1 января 2020 года данный режим был распространен еще на 19 регионов России.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.