МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном уверенно растут после обвала прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы надеются, что мировые центробанки примут меры по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.

По состоянию на 8.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,94% — до 2965,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,63%, до 1867,54 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,87%, до 26351,16 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,04%, до 2007,6 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,15%, до 21380,54 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,77% — до 6391,5 пункта.

В пятницу основные фондовые индексы Китая закрылись снижением в среднем на 4-5% на опасениях пандемии коронавируса. Волна панических распродаж прошла и на остальных мировых биржах.

На этом фоне участники рынка ожидают от мировых центробанков мер по поддержке экономики. Так, инвесторы обратили внимание на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что регулятор готов принять соответствующие меры. В понедельник СМИ также сообщили о том, что глава Центрального банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор предпримет необходимые шаги для стабилизации рынка.

При этом аналитики ожидают, что повышенная волатильность на рынках сохранится. "Любые признаки того, что количество новых заражений начинает снижаться, могут рассматриваться как положительный катализатор для рынка", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков финансового холдинга Nomura.

Число зараженных коронавирусом в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, случаи заражения за пределами КНР зафиксированы в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.