Рубль усилил рост к доллару и евро после старта торгов
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне растущей нефти и улучшения настроения инвесторов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск понедельника снижался на 46 копеек — до 66,42 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 73,35 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 3,08% — до 51,2 доллара за баррель.
Курс доллара и курс евро на старте торгов снижались на 26 копеек и 24 копейки соответственно к уровню предыдущего закрытия.
https://1prime.ru/Financial_market/20200302/831006033.html