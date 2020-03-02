МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне растущей нефти и улучшения настроения инвесторов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск понедельника снижался на 46 копеек — до 66,42 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 73,35 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 3,08% — до 51,2 доллара за баррель.

Курс доллара и курс евро на старте торгов снижались на 26 копеек и 24 копейки соответственно к уровню предыдущего закрытия.