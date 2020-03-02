МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций отскочил вверх после падения на прошлой неделе, при этом индекс РТС растет сильнее индекса Мосбиржи на фоне заметного укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль усилил рост к доллару и евро после старта торгов

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск понедельника рос на 1,73% — до 2833,36 пункта, индекс РТС — на 3,3% — до 1342,54 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 39 копеек — до 66,49 рубля.