Рынок акций РФ отскочил вверх после падения на прошлой неделе
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций отскочил вверх после падения на прошлой неделе, при этом индекс РТС растет сильнее индекса Мосбиржи на фоне заметного укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск понедельника рос на 1,73% — до 2833,36 пункта, индекс РТС — на 3,3% — до 1342,54 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 39 копеек — до 66,49 рубля.
https://1prime.ru/Financial_market/20200302/831006072.html