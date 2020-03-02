МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении интернет-компании.

"Планируется, что ГДР Mail.ru Group начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией", — говорится в сообщении. Заседание совета директоров компании состоялось 26 февраля.

"Мы ориентируемся на публичные рынки и хотим быть доступными для всех инвесторов — в том числе для тех, кто работает на нашем основном рынке. Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу" — приводятся в сообщении слова гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

"Важно, что такой шаг может повысить потенциальную ликвидность наших бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы. Мы ожидаем, что после целевого листинга на Московской бирже наша база инвесторов расширится, а компания будет включена в новые фондовые индексы", — добавил Добродеев.