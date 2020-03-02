МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (февраль) 45,4 44,3 (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2019) 7,1% -3,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2019) -0,6% -3,5% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль) 51,1 40,3 (факт)
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 48,5 49,2
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 48,9 49,2
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 51,1 49,7
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 45,3 47,8
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 47,9 49,1
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 50 51,8
15:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 51,9 50,8
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль) 46,6 46,6
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль) 50,9 50,4

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (февраль) 47,9

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2019

 

 

 

 
12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY) RUB Детский мир — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ГАЗ — СД (вопросы подготовки ВОСА)

 

 

 

 