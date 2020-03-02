МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций корректируется вверх по широкому спектру акций, восполняя потери предыдущей недели, индекс РТС растет более чем на 5%, индекс Мосбиржи – примерно на 3%, следует из данных торгов Московской биржи.

К 11.17 мск индекс РТС подскакивает на 5,16%, до 1366,72 пункта, индекс Мосбиржи — на 2,97%, до 2867,89 пункта.

Курс рубля также значительно укрепляется, что отражается в более сильном росте долларового индекса РТС. К текущему моменту рубль к доллару прибавляет порядка 70 копеек к уровню предыдущего закрытия.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 4,2%, до 51,75 доллара за баррель.

Российский рынок сегодня пытается отыграть часть пятничных потерь на восстановлении нефтяных котировок и отскоке зарубежных фондовых рынков, отмечают аналитики банка "Уралсиб".

В пятницу российский рынок акций резко упал вслед за мировыми фондовыми индексами и рынком нефти. Индекс Мосбиржи на закрытие торгов пятницы обвалился на 4,48%, до 2785,08 пункта, индекс РТС — на 6,24%, до 1299,69 пункта. Индексы в пятницу обновили минимумы, соответственно, с октября 2019 года (2744,19 пункта) и с августа 2019 года (1279,74 пункта). В целом за последнюю неделю зимы индекс РТС потерял 14,8%, индекс Мосбиржи — 10,4%.