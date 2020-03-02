МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Вечерняя сессия на Мосбирже сделает торги комфортными для инвесторов по всей России из-за разницы во времени или станет поводом повысить комиссионные – аналитики, опрошенные агентством "Прайм", разошлись в оценке нововведения.

Московская биржа планирует 2 марта начать тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций по 25 наиболее ликвидным бумагам из индекса Мосбиржи, полноценный запуск торгов запланирован на конец мая. Они будут проходить с 19:00 до 23:50 по московскому времени. До конца года в список торгуемых инструментов войдут все 39 акций индекса Мосбиржи.

В вечернее время торги будут проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов, однако операции РЕПО проводиться не будут.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ…

"Начало вечерних торгов станет новым этапом развития российского рынка ценных бумаг", — считает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. Ее планировали ввести еще с прошлого лета, поэтому начало тестирования никак не связано с ситуацией на рынках, добавляет финансовый советник "БКС Премьер" Ян Мельничук.

Прежде всего, инвесторы смогут отыгрывать движения американского фондового рынка, который является эталоном для всех мировых биржевых площадок, уверен Антонов. По его словам, торги на отечественном рынке примут более плавный и предсказуемый характер, так как значительно снизятся риски "поймать" отрицательный гэп с утра. Вечерняя сессия также привлечет инвесторов, которым из-за разницы во времени некомфортно торговать на Мосбирже сейчас.

В целом, это откроет дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, отмечает Мельничук.

"Введение будет привлекать на наш рынок новых участников, как нерезидентов, так и наших, отечественных – тех, кто ушел торговать на Америку, и тех, кто еще не разочаровался в форексе", — уверен Антонов.

…ИЛИ ВИДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН

Иначе оценивает начало вечерних торгов на Мосбирже аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Такое впечатление, что это формальная мера, которая делается для поддержания имиджа неких перемен в экономике, которых в реальности нет", — считает он.

По словам эксперта, на Мосбирже уже существует секция срочного рынка для торговли фьючерсами, которая работает с 19:00 до 00:00, и "объем торгов в вечерние часы падает в несколько раз". Кроме того, закрытие Мосбиржи совпадает с окончанием работы Лондонской биржи, где находятся все основные брокеры, работающие с Россией.

Нововведение отпугнет мелких инвесторов, так как увеличение времени работы брокеров и бэк-офиса приведет к росту комиссионных издержек, заключает Осин.