2 мар — Dow Jones. Мировые рынки акций сегодня восстанавливаются после резких потерь, понесенных на прошлой неделе. Инвесторы надеются, что центральные банки и государственные ведомства помогут рынкам стабилизироваться и защитят экономику от последствий эпидемии пневмонии. ОЭСР ухудшила прогнозы по росту мировых экономик на фоне коронавируса

Фьючерсы на S&P 500 повысились на 2%. На прошлой неделе американский индекс широкого рынка понес самые тяжелые потери со времен финансового кризиса 2008 года, но сегодня, вероятно, перейдет к росту. Акции транспортных, энергетических и добывающих компаний, которые резко снизились из-за сбоев в международных сетях поставок и падения цен на сырье, сегодня помогли индексу Stoxx Europe 600 отыграть 1%.

Японский Nikkei 225, который в начале дня нес потери, возобновил рост и завершил сессию с повышением на 1%, после того как глава Банка Японии Харухико Курода пообещал, что центральный банк позаботится о ликвидности и рыночной стабильности. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу дал понять, что центробанк готовится понизить процентные ставки, чтобы поддержать экономику в свете распространения коронавируса.

Следующее заседание ФРС состоится 17–18 марта. Многие инвесторы теперь рассчитывают на то, что американский центробанк понизит процентные ставки. Доходность 10-летних казначейских облигаций США сегодня ненадолго приблизилась к 1%, но затем вернулась к 1,085%.

"Участники рынков ждут, что центральные банки отреагируют на сложившуюся ситуацию и это произойдет совсем скоро, – говорит аналитик Natwest Markets Джеймс Маккормик. – Пауэлл в пятницу вечером сделал очень короткое, но четкое заявление, а Банк Японии сегодня по сути, повторил его слова".

Доходность 2-летних государственных облигаций США, которые чутко реагируют на процентные ставки ФРС, опустилась с пятничных 0,878% до 0,767%.

Хотя снижение процентных ставок не ликвидирует причину спада, оно поможет смягчить негативное влияние на расходы и доверие потребителей, а также ускорит восстановление, как только эпидемию удастся взять под контроль.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 3,2%, несмотря на то, что опубликованные в выходные официальные индексы менеджеров по снабжению упали до рекордных минимумов. Эти показатели оценивают активность в производственном и строительном секторах, а также в секторе услуг. Опубликованные в понедельник оценки частных аналитических компаний оказались столь же низкими.

Аналитик IG по азиатским рынкам Цзиньгуй Пань отметила, что из-за низких данных возросли надежды на стимулирующие меры со стороны Народного банка Китая. Не исключено и смягчение налогово-бюджетной политики, например снижение налоговых ставок.

"Степень падения индексов PMI говорит о том, что китайской экономике может потребоваться более ощутимая поддержка властей", – говорит Пань.

Оптимизмом охвачены и сырьевые рынки. Фьючерсы на нефть марки Brent, ранее упавшие в ответ на снижение спроса на авиационное топливо и другие нефтепродукты, подорожали на 2,1% до 50,75 доллара за баррель. На Лондонской бирже металлов 3-месячные фьючерсы на медь поднялись на 1,6% до 5677,50 доллара за метрическую тонну.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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