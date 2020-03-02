МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Решение провести листинг на Мосбирже, принятое менеджментом Mail.ru Group, напрямую не связано с коронавирусом. Однако возросшая волатильность на рынках делает в краткосрочной перспективе вложения в ее бумаги выгодными, и этим компания, по всей видимости, решила воспользоваться, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Совет директоров Mail.ru Group (MRG) одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже в первом полугодии 2020 года. При этом листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией, говорится в сообщении компании. Компания ориентируется на публичные рынки и хочет быть доступной для всех инвесторов — в том числе для тех, кто работает в РФ.

С 2010 года Mail.ru Group торгуется на Лондонской фондовой бирже (LSE), и речь о ее листинге в РФ шла с осени прошлого года. Однако, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, обсуждалась тема еще раньше. "Мы полагаем, что MRG достаточно давно обсуждала это решение, проводила консультации с институциональными инвесторами и акционерами. Основной целью является повышение ликвидности и доступности бумаг, что может в целом положительно сказаться на оценке компании и улучшить ее инвестиционный профиль", — говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин.

У компании даже с учетом внешней угрозы для мировых торговых площадок со стороны коронавируса нет объективных рисков для листинга на Мосбирже. Наоборот, именно эта площадка в какой-то степени сейчас является наименее уязвимой, полагает ведущий финансовый аналитик "Алор брокер" Сергей Рапотьков.

БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ

Эксперты полагают, что бумаги MRG интересны хотя бы потому, что принадлежат к технологическому сектору, который на данный момент является одним из немногих динамично развивающихся – как в РФ, так и в глобальном масштабе. "Технологические компании, на наш взгляд, интересны розничным клиентам, что во многом видно по бумагам "Яндекса", прямого конкурента MRG", — отметил Михайлин.

"Не все российские инвесторы имеют выход на LSE, где можно приобрести ГДР компании. Теперь они смогут купить их здесь, что расширит возможности для инвестиций в акции технологического сектора в России, которых сейчас не так уж много. Сама компания при этом потенциально сможет улучшить ликвидность своих акций", — рассуждает старший аналитик "Уралсиба" Константин Белов.

Компания на протяжении 10 лет размещала бумаги только на Лондонской фондовой бирже, но сейчас приоритеты изменились, согласен Рапотьков. Важно обеспечить акционерам Mail.ru Group возможность продавать и покупать расписки на бумаги в Москве. Среди них немало тех, кто заинтересован в этих бумагах, и теперь появится больше возможностей.

Это, свою очередь, сделает процедуру востребованной у бОльшего количества как отечественных, так и иностранных инвесторов. Как следствие, бумаги станут более ликвидными, а капитализация компании продолжит рост. В целом ГДР — взаимовыгодный инструмент: для компании это гарантия дополнительного источника привлечения капитала, для инвестора — шанс получить долю в одном из локомотивов российского технологического сектора.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

При этом аналитики предупреждают о сложностях, которые могут сопровождать листинг группы на Мосбирже. По словам аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина, бизнес MRG, рентабельность которого с 2018 года в среднем отрицательная, по факту – низкодоходный.

"Компания должна быть крайне заинтересована в ухудшении перспектив оценок рыночных альтернатив вложений в реальной экономике: в добывающие, металлургические, производственные компании и активно инвестирующие банки", — считает он. Ситуация вокруг коронавируса повысила риски для высокодоходных вложений, и неудивительно, что MRG хочет этим воспользоваться.

По оценке эксперта, в краткосрочном периоде акции группы могут получить заметную поддержку. Однако с точки зрения среднесрочного периода, вопросов гораздо больше. Сейчас на рынке очень много бумаг, потенциальные возможности роста цен которых существенно выше, чем у MRG. На них влияет ряд сильных среднесрочных фундаментальных факторов. В их числе — отложенный проинфляционный эффект политики ЦБ ведущих стран в 2008 – 2016 годах, стимулирующие меры в ведущих азиатских экономиках, а также создание ОПЕК+.

На этом фоне, в перспективе ближайших кварталов рынок может начать переоценивать с повышением риски компаний с низкими показателями рентабельности, чистого дохода на акцию, полагает Осин. Сейчас, с точки зрения мультипликаторов, MRG выглядит несколько переоценной по отношению к российским аналогам и существенное переоцененной по отношению к широкому рынку. Кроме того, она не выплачивает дивиденды, тогда как большинство участников рынка все же поощряют инвесторов.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ

Возможность выхода на Мосбиржу обсуждали и другие компании – речь идет как о первичном, так и вторичном листинге. По оценке Сбербанка, эпидемия коронавируса может несколько скорректировать эти планы. Возможна коррекция по срокам ввиду возросшей волатильности.

Однако, по мнению экспертов, это все равно произойдет. Биржевые операторы и регуляторы развивающихся стран готовятся к росту спроса, несмотря на текущий негативный информационный фон. Среди возможных кандидатов на листинг в России называют TCS Group, МD Medical Group Investment и Globaltrans.

По мнению Михайлина, в течение ближайшего года листинг на Московской бирже может получить также холдинг Veon, но пока менеджмент не сообщал о принятии подобного решения.



