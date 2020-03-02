МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций подвержен сильной волатильности и перешел к снижению вслед за европейскими площадками и фьючерсами на американские биржевые индексы, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.14 мск снижался на 1,1% — до 2754,41 пункта, индекс РТС — на 0,4%, до 1294,53 пункта.

На утренних торгах в понедельник долларовый индекс максимально поднимался на 5,3%, рублевый индикатор — на 3,3%.

Европейские биржевые индексы после утреннего роста перешли к снижению и к текущему моменту теряют порядка 0,15-5,41%, фьючерсы на американские биржевые индексы опускаются на 0,35-0,71%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95% — до 50,12 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 14 копеек — до 67,02 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 74,5 рубля.