МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Обыкновенные акции Сбербанка после утреннего роста во второй половине дня в моменте падали более чем на 6%, префы – почти на 4%, к текущему моменту бумаги банка замедлил падение и теряют порядка 2%, следует из данных торгов Московской биржи.

К 16.12 мск привилегированные акции Сбербанка снижались на 0,99% (падали на 3,8% — до 207,09 рубля), обыкновенные акции – на 2,31% (падали на 6,3%), при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,74%.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики разошлись во мнениях о причинах резкого краткосрочного падения бумаг крупнейшего российского банка.

Инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин полагает, что бумаги обвалились в моменте на фоне возможного выхода из них нерезидентов.

"Я думаю, что нерезиденты опять выходили, движения напоминают 2014-2016 год. Из-за геополитических рисков и рисков инфляционного всплеска (что плохо для банковской маржи)", — сказал он.

Старший же аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов отмечает, что трейдеры могли негативно встретить озвученное в понедельник предложение ЦБ по сделке по Сбербанку. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила на комитете Госдумы по бюджету и налогам, что Банк России предлагает в связи с волатильностью на рынках отодвинуть срок перечисления регулятором средств от сделки по Сбербанку в бюджет до 1 декабря с 1 июня.

"Судя по сегодняшним комментариям представителей властей, сделка по продаже акций Сбербанка может быть перенесена на полгода из-за волатильности рынков, что может означать меньшую цену выкупа. Это могло быть встречено трейдерами негативно", — сказал он.